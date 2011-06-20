Сервис публикации запросов на подбор тура

Необходимо разработать сервис для публикации запросов на тур частными лицами. Что нужно сделать, без подробностей:

1. Возможность оставлять заявку на тур частными лицами

2. Авторизация, регистрация частных лиц (включая авторизацию через соц. сети)

3. Авторизация и регистрация (с возможностью доступа после проверки) агентств. Присвоение отдельного логина и пароля для менеджеров агентства.

4. Возможность публиковать предложения агентствами для частных клиентов (ответ на запрос со стороны агентства)

5. Внутренняя переписка между агентствами и клиентами

Общие требования:

1. Python, Ruby on Rails, PHP либо ASP.NET MVC

2. MySQL, PostgreSQL или MS SQL

3. Нужно учитывать большой объем данных в базе

4. Валидная верстка с учетом оптимизации в поисковых системах

Детальная постановка после предварительной оценки. Если есть вопросы - в личку.

В дальнейшем возможно долгосрочное сотрудничество.