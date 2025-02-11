Шаблон в PDF c DATA-MATRIX кодом с импортом данных из CRM

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки242 просмотра

Данные находятся в ZOHO-CRM, у него есть связка с ZAPIER, где масса - готовых связок с сервисами которые генерят PDF, потенциально можно реализовать на базе любого. Сам готовый объект можно отправлять на почту и обратно в срм-ку

3 месяца назад
ilyashershnev
Илья 
42 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Павел
 
26 лет
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва(-2)
3 месяца назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
3 месяца назад
ТОП-10
Веб-программирование
Дмитрий
 
22 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад
3 отзыва(-2)
3 месяца назад