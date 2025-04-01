Необходимо внести правки на сайт WordPress, включая добавление переключателя языков EN/FR с использованием плагина WPML, настройку отображения категорий, реализацию подгрузки контента по тегам и обновление шаблона страницы тега. Также требуется исправить мобильную адаптацию и убрать отображение метки “All” на постах. Опыт работы с WordPress и WPML обязателен.
Шаблон ZennoPoster Автоответы на комментарии в TikTok с помощью ИИ
🎯 **Цель проекта:
Создание шаблона ZennoPoster**, который:
Работает с несколькими TikTok-аккаунтами;
Подключается через прокси, куки, юзер-агенты и fingerprint (эмуляция);
Парсит видео и комментарии под ними;
Исключает повторы за счёт чёрного списка;
Использует ИИ для генерации ответов;
Подставляет комментарии в заранее заданный промт;
Соблюдает реалистичную задержку между действиями;
Работает в цикле по всем аккаунтам.
🔁 Общая логика работы шаблона:
Загружается аккаунт.
Проверяется файл
comments_to_reply_{account}.txt:
Если в нём есть неотвеченные комментарии — начинаем с них.
Если пуст — идём парсить видео и комментарии.
Полученные новые комментарии обрабатываются:
Отвеченные заносятся в
blacklist;
Неотвеченные — в
comments_to_reply.
Комментарии передаются в ИИ через шаблонный промт.
Ответ публикуется с лайком и задержкой.
После 20–30 ответов — смена аккаунта.
Следующий аккаунт повторяет цикл с шага 2.
🔍 Детализация по шагам:1. Запуск аккаунта
Загрузка:
Прокси;
Куки;
User-Agent;
Эмуляция fingerprint;
Эмуляция поведения настоящего пользователя (в том числе задержки, скроллы, клики).
Проверяется файл
comments_to_reply_{account}.txt;
Если есть — начинаем отвечать на них (см. шаг 5);
Если нет — продолжаем к шагу 3 (парсинг).
Сбор всех ссылок на видео текущего аккаунта;
По каждому видео — сбор всех комментариев;
Если под комментарием уже стоит лайк — он считается обработанным и заносится в
comments_blacklist_{account}.txt;
Все остальные — сохраняются в
comments_to_reply_{account}.txt.
Промт хранится в текстовом файле
prompt.txt;
Перед отправкой в ИИ комментарий пользователя подставляется в заранее определённое место (например,
{{comment}}).
Комментарий вставляется в промт;
Отправляется запрос в ИИ (например, OpenAI API);
Полученный ответ форматируется;
Эмуляция ручной печати;
Ответ публикуется как реплай к комментарию;
Исходному комментарию ставится лайк;
Комментарий добавляется в
blacklist;
Удаляется из
comments_to_reply.
После каждого ответа — задержка 10–40 секунд (рандом);
После 20–30 ответов — аккаунт меняется;
Новый аккаунт загружается и запускается с шага 2 (сначала обрабатываем неотвеченные комментарии, если есть).
📁 Структура файлов и данных (для каждого аккаунта):
cookies.txt— куки-файл;
proxy.txt— список прокси;
useragents.txt— список юзер-агентов;
comments_blacklist_{account}.txt— уже обработанные комментарии;
comments_to_reply_{account}.txt— список комментариев без ответа;
prompt.txt— текст шаблона запроса к ИИ (с местом для вставки комментария, например:
Ответь на комментарий: "{{comment}}");
logs/{account}.txt— лог-файл всех действий по аккаунту.
⚙️ Параметры настройки шаблона:
API-ключ для ИИ (например, OpenAI);
Количество комментариев до смены аккаунта;
Задержки между ответами;
Путь к файлу промта;
Список аккаунтов и данных к ним.
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