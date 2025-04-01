Шаблон ZennoPoster Автоответы на комментарии в TikTok с помощью ИИ

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт2 заявки106 просмотров

🎯 **Цель проекта:

Создание шаблона ZennoPoster**, который:

  • Работает с несколькими TikTok-аккаунтами;

  • Подключается через прокси, куки, юзер-агенты и fingerprint (эмуляция);

  • Парсит видео и комментарии под ними;

  • Исключает повторы за счёт чёрного списка;

  • Использует ИИ для генерации ответов;

  • Подставляет комментарии в заранее заданный промт;

  • Соблюдает реалистичную задержку между действиями;

  • Работает в цикле по всем аккаунтам.

🔁 Общая логика работы шаблона:

  1. Загружается аккаунт.

  2. Проверяется файл comments_to_reply_{account}.txt:

    • Если в нём есть неотвеченные комментарии — начинаем с них.

    • Если пуст — идём парсить видео и комментарии.

  3. Полученные новые комментарии обрабатываются:

    • Отвеченные заносятся в blacklist;

    • Неотвеченные — в comments_to_reply.

  4. Комментарии передаются в ИИ через шаблонный промт.

  5. Ответ публикуется с лайком и задержкой.

  6. После 20–30 ответов — смена аккаунта.

  7. Следующий аккаунт повторяет цикл с шага 2.

🔍 Детализация по шагам:

1. Запуск аккаунта

  • Загрузка:

    • Прокси;

    • Куки;

    • User-Agent;

    • Эмуляция fingerprint;

  • Эмуляция поведения настоящего пользователя (в том числе задержки, скроллы, клики).

2. Проверка на наличие неотвеченных комментариев

  • Проверяется файл comments_to_reply_{account}.txt;

    • Если есть — начинаем отвечать на них (см. шаг 5);

    • Если нет — продолжаем к шагу 3 (парсинг).

3. Парсинг TikTok-контента

  • Сбор всех ссылок на видео текущего аккаунта;

  • По каждому видео — сбор всех комментариев;

  • Если под комментарием уже стоит лайк — он считается обработанным и заносится в comments_blacklist_{account}.txt;

  • Все остальные — сохраняются в comments_to_reply_{account}.txt.

4. Подготовка промта

  • Промт хранится в текстовом файле prompt.txt;

  • Перед отправкой в ИИ комментарий пользователя подставляется в заранее определённое место (например, {{comment}}).

5. Генерация и отправка ответа

  • Комментарий вставляется в промт;

  • Отправляется запрос в ИИ (например, OpenAI API);

  • Полученный ответ форматируется;

  • Эмуляция ручной печати;

  • Ответ публикуется как реплай к комментарию;

  • Исходному комментарию ставится лайк;

  • Комментарий добавляется в blacklist;

  • Удаляется из comments_to_reply.

6. Интервалы и ротация

  • После каждого ответа — задержка 10–40 секунд (рандом);

  • После 20–30 ответов — аккаунт меняется;

  • Новый аккаунт загружается и запускается с шага 2 (сначала обрабатываем неотвеченные комментарии, если есть).

📁 Структура файлов и данных (для каждого аккаунта):

  • cookies.txt — куки-файл;

  • proxy.txt — список прокси;

  • useragents.txt — список юзер-агентов;

  • comments_blacklist_{account}.txt — уже обработанные комментарии;

  • comments_to_reply_{account}.txt — список комментариев без ответа;

  • prompt.txt — текст шаблона запроса к ИИ (с местом для вставки комментария, например: Ответь на комментарий: "{{comment}}");

  • logs/{account}.txt — лог-файл всех действий по аккаунту.

⚙️ Параметры настройки шаблона:

  • API-ключ для ИИ (например, OpenAI);

  • Количество комментариев до смены аккаунта;

  • Задержки между ответами;

  • Путь к файлу промта;

  • Список аккаунтов и данных к ним.

OpenAIПарсинг данныхСоздание ботовСоздание парсеров
21 день назад
Николай
 
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