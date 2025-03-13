Требуется разработать бота или скрипт для Telegram, который будет копировать посты из открытых каналов в ваш канал. Нужно реализовать два варианта: выбор открытого канала и копирование старых постов с указанной даты, а также автоматическое размещение новых постов по мере их появления. Рассматриваются существующие решения или новые разработки.