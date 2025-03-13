Shopify

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки156 просмотров

Доброго дня, є задачі по Shopify. Требо як знуля зробити сайт, є так і задача по допрацювані вже готового сайту, требо підправити пару блоків і підключити оплату.

Залишайте своі контакти для звязку будь ласка.

ShopifyДоработка сайтовИнтеграция платежных системСоздание сайтов
2 месяца назад
Bojenko
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8 дней назад

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Герман
 
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Куба
 
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