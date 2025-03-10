Шукаємо WordPress/PHP-розробника для коригування rewrite-правил та вид

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок210 просмотров

Опис завдання:
У нас є сайт на WordPress, де використовується кастомна структура URL для шаблонів (templates) і їхніх категорій. Наразі в адресі категорій присутнє слово categories
(наприклад: digital-signage-templates/category/назва_категорії/...), що створює конфлікт з окремими шаблонами, оскільки правила перенаправлення (rewrite) для категорій і окремих шаблонів перетинаються.

Що потрібно зробити:

  1. Налаштувати URL:

    • Зробити так, щоб URL мав вигляд:

      digital-signage-templates/назва_категорії/назва_підкатегорії/назва_шаблону

      без слова category у шляху.

  2. Зберегти поточну логіку:

    • Усі сторінки та шаблони повинні залишатися доступними та працювати коректно, просто без category в адресі.

  3. Перевірити роботу шаблонів і категорій:

    • Переконатися, що при перемиканні між шаблонами й категоріями все працює так само, як і зараз, за винятком відсутності слова category в адресному рядку.

  4. Обробити підкатегорії:

    • Забезпечити, щоб підкатегорії також правильно відображалися у новому URL-форматі.

PHPWordPress
2 месяца назад
freelanseeer_ua
Александр 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
13 часов назад

Заявки фрилансеров

Константин
 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
10 дней назад
15 отзывов
2 месяца назад
Лучший веб-программист апреля
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
43 минуты назад
48 отзывов
2 месяца назад
Денис
 
22 года
7 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
2 месяца назад
Герман
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
20 часов назад
32 отзыва(-1)
2 месяца назад
Андрей
 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
24 минуты назад
31 отзыв
2 месяца назад
Лучший веб-программист апреля
ТОП-10
Веб-программирование
Анатолій
 
24 года
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад