Шукаю спеціаліста для оновлення лендингової сторінки CMS ProcessWire.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт4 заявки60 просмотров

Шукаємо досвідченого спеціаліста для оновлення лендингової сторінки!

Завдання:

  • зробити двомовний лендінг, кнопку переключення мови
    - Замінити текст (переклад уже готовий).
    - Оновити сторінку без втрати налаштувань.
    - Зберегти всі важливі ключі (Facebook Pixel, SEO-налаштування тощо).
    - Робота з платформою CMS ProcessWire.

    ? Вимоги:
    ✔ Досвід роботи з CMS ProcessWire.
    ✔ Розуміння SEO та коректної заміни контенту без втрати позицій у пошукових системах.
    ✔ Уважність до деталей та розуміння важливості збереження всіх налаштувань.

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