Синхронизация и-м с поставщиком

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки93 просмотра

есть и-м на ocstore 2.1.0.2.1 и поставщик надо через их файл xml настроить синхронизацию

ocStore
8 лет назад
guest_14829151989801
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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