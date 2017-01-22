В сайте на wordpress сделан вывод описание категории, например, http://metabox.by/produkcija/ Сверху и снизу записей. Раньше все работало ок, потом почему-то перестало - и сейчас выдается несколько форм описания и само описание ...
Синхронизация и-м с поставщиком
есть и-м на ocstore 2.1.0.2.1 и поставщик надо через их файл xml настроить синхронизацию
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