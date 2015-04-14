Синхронизация каталогов между сайтами 1С-Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки133 просмотра

Есть два экземпляра Битрикса:

головной сайт (редакция Бизнес) – kippsb.ru

сайты дилеров (редакция Старт) – kipmsk.ru, ark5.ru

Задача состоит в поддержании в актуальном состоянии каталогов продукции на сайтах дилеров.

Есть ТЗ (тезисы) и есть работающий (с ошибками, не вполне по ТЗ) набор скриптов.

Нужна доработка и отладка

ИЛИ

написание новой процедуры синхронизации.

Способ решения обсуждается.

Предоставлю доступ к двум ВМ с развёрнутыми головным и дилерским сайтом.

Предложите бюджет и сроки.

10 лет назад
kipspb
59 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров