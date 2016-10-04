Синхронизация PrestaShop c R-Keeper

Всем привет.

Основная задача: Синхронизировать r-keeper с интернет-магазином Presta shop.

Есть столовая, стоит r-keeper не официальный, старый. В него вбито много клиентов, и заведены скидочные карты.

Готовы приобрести официальный r-keeper, который можно было бы связать с магазином на Prestashop и перенести всех клиентов со старого кипера в новый.

Пишите стоимость и сроки.

Спасибо