Синхронизация PrestaShop c R-Keeper

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Всем привет.

Основная задача: Синхронизировать r-keeper с интернет-магазином Presta shop.

Есть столовая, стоит r-keeper не официальный, старый. В него  вбито много клиентов, и заведены скидочные карты.

Готовы приобрести официальный r-keeper, который можно было бы связать с магазином на Prestashop и перенести всех клиентов со старого кипера в новый. 

Пишите стоимость и сроки.

Спасибо

Prestashop
7 лет назад
kempo
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад