Необходимо разработать скрипт с мини-админкой для проверки списка доменов через сайт РКН. Скрипт должен позволять вводить домены и настраивать время проверки, например, раз в 1 или 3 часа. Ожидается простота использования и надежная работа скрипта.
Синхронизация товаров CRM с сайтом
Здравствуйте!
Нужно синхронизировать работу сайта (интернет магазина) на Wordpress с CRM (сайтом smartlombard.ru).
А именно настроить работу сайта по API:
добавление/изменение/удаление товаров,
добавить отображение информации о сумме займа, остатках займах клиента и начисленных процентах.
настроить оплату.
ссылка на документацию смартломбарда
https://wiki.smartlombard.ru/ru/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/API
Заявки фрилансеров
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