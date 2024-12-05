Синхронизация товаров CRM с сайтом

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки337 просмотров

Здравствуйте!

Нужно синхронизировать работу сайта (интернет магазина) на Wordpress с CRM (сайтом smartlombard.ru).

А именно настроить работу сайта по API:

  • добавление/изменение/удаление товаров,

WordPressИнтеграция APIИнтеграция платежных систем
5 месяцев назад
guest_1733547673703
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
4 месяца назад
Дану
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 часа назад
5 месяцев назад
Евгений
 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
558 отзывов(-1)
5 месяцев назад
ТОП-5
Веб-программирование
Ильдар
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
92 отзыва(-1)
5 месяцев назад