Синхронизировать форум и сайт (DLE 8.3 + IPB/Vbul)

Требуется установить чистый dle на основной домен и форум ipb или vbul на поддомен.

Синхронизация должна быть следующего рода:

1. Регистрация т.е. если она произошла на форуме то автоматически регистрируется человек и на сайте, так же в обратную сторону

2. Авторизация. Оговаривается при переписке.

3. без багов.

Пишите в личку или icq: семь один два - семь три - два ноль