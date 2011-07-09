Система оплаты (агрегаторы) таблица сравнение

Нужно составить таблицу, где сравнить условия работы с интернет магазинами различных агрегаторов - ориентировочные графы таблицы:

название, тарифы, комиссии, условия ввода и вывода денег, возможность вывода на р/с, на эл. деньги, время в течение которого выводят деньги, какие системы подключены, особенности, как подключаются прием карточек, WU, есть ли особенности приема Яденег, договоры какие нужны, наличие отсутсиве обонетской платы, возможность пополнять через магазины (связной, евросеть и т.д.), платит ли покупатель какую-либо комиссию, может ли магазин взять ее на себя?

Субъктивные комментарии - удобство, скорость работы поддержки

Стоимость?

Срок?