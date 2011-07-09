Система оплаты (агрегаторы) таблица сравнение

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки168 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно составить таблицу, где сравнить условия работы с интернет магазинами различных агрегаторов - ориентировочные графы таблицы:

название, тарифы, комиссии, условия ввода и вывода денег, возможность вывода на р/с, на эл. деньги, время в течение которого выводят деньги, какие системы подключены, особенности, как подключаются прием карточек, WU, есть ли особенности приема Яденег, договоры какие нужны, наличие отсутсиве обонетской платы, возможность пополнять через магазины (связной, евросеть и т.д.), платит ли покупатель какую-либо комиссию, может ли магазин взять ее на себя?

Субъктивные комментарии - удобство, скорость работы поддержки

Стоимость?

Срок?

12 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
  • Похожие заказы

  • Возможность перемещать фотографии в галерее

    $250

    Доброго времени суток. У меня есть сайт axenoffjewellery.com/demo (html, css, jqeury lightbox Задача: создать на дополнительной странице возможность перемещать фотографии, удалять и добавлять новые. (собственно владелец сайта хочет иметь что-то вроде защищенной паролем админки, где в дружелюбном интерфейсе ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Простой хак на php для DLE

    $10

    Нужно реализовать простой выдёргиватель ссылок на flv с redtube.com. Просто загрузка страницы и поиск ссылки .flv Функции: в админ центре dle при добавлении или редактировании новости вводится ссылка на ролик на redtube.com, скрипт парсит ссылку на ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Извлечение из csv на сайт

    Медицинская тематика. на фтп лежит постоянно обновляемый csv-файл, в котором для каждого пользователя записан логин, пароль и результат анализа крови. нужен скрипт, чтобы при вводе логина и пароля пользователь получал результат анализа.

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание опросов на базе API GoogleAnalytics

    $1000

    Необходимо разработать проект, который позволяет: • Проводить опросы на уровне сайта • Использовать передовые технологии API Google Analytics Создание сервиса не сводится к простому вычислению средних ответов, поскольку средние значения лгут. Требуется измерять распределения и возвращаться к предыдущим значениям. ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка + перенос c NetCat на MODx

    $170

    Необходимо сверстать простой шаблон для автомобильного сайта-визитки и перенести c NetCat на MODx, с обязательным сохранением URL-адресов. Также необходимо добавить несколько форм. Есть рабочие формы, необходимо адаптировать их под конкретный сайт. От вас обязательно: - Портфолио - ...

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Верстка + перенос c Битрикса на MODx

    $150

    Необходимо сверстать простой шаблон для автомобильного сайта-визитки и перенести c Битрикса на MODx, без точного сохранения URL-адресов. Также необходимо добавить несколько форм. Есть рабочие формы, необходимо адаптировать их под конкретный сайт. От вас обязательно: - Портфолио - ...

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Запрос MySQL

    Добрый день ! В приложении запрос. Необходимо добавить в него следующую вещь. необходимо добавить подсчет колличества записей из таблицы products_fotos при условии. products.product_id = products_fotos.product_id

    MySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад