Система запроса туристической информации

Есть система на PHP4/MySQL:

-человек заходит на страницу, видит кликабельную карту

-кликает на нее

-открывается подробная информация по городам в этой туристической зоне

-выбираешь город и какой вид отдыха тебя интересует

-спасибо, вам будет выслана информация.

В админ-части - идет наполнение информацией - города, туристические услуги, ответственные лица за эти услуги. Этим лицам приходит запрос, факт запроса фиксируется и потом с него берется комиссия.

В админке - редактирование данных, отчеты о запросах за период.

Требуется перенести систему на новый сервер и ввести начальную информацию - карту, города, услуги - это все есть в текстовых файлах. В этой программе, которая создавалась уже давно прямо в код почти во всех скриптах забиты туристические зоны - это главная проблема которую надо решить.