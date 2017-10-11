Скопировать сайт, натянуть на модх

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок186 просмотров

Скопировать сайт магазин с корзиной, примерно 5 типов страниц, с небольшими изменениями натянуть на модх. + Консультации по добавлению /изменению страниц.

8 лет назад
oleshir
Олег 
53 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

rgbplus
Роман 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$10
5 дней
Роман отлично разбирается в MODx, быстро и правильно решил поставленные задачи. Всегда на связи, приятный человек. Рекомендую!
Задача была поставлена четко и понятно, после выполнения оплата за работу поступила незамедлительно! Спасибо!

Заявки фрилансеров

rgbplus
Роман 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад