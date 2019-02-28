Скопировать сайт, внести правки в верстку, интегрировать

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки194 просмотра
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Нужно скопировать сайт мфцз.рф

Внести правки в верстку - заменить некоторые элементы, некоторые добавить

Настроить отправку почты

Настроить интеграцию с roistat

Настроить цели Yandex Metrika, Google Analytics, Facebook, Mytarget, VK

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5 лет назад
benefitm
Михаил 
53 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
32 отзыва