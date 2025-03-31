Необходима доработка сайта на WordPress с добавлением функционала для управления пользователями и документами. Включает создание полей для дат прекращения пользования, ограничение активации ссылок, улучшение работы со счетами и документами, а также создание отдельного приложения для хранения счетов с возможностью их экспорта. Подробные требования и функции будут предоставлены.