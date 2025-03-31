Скопировать сайт youdo.com с его функциями

$150
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Закрыт3 заявки189 просмотров

Проект: Разработка платформы Usto24 (Таджикистан)

Описание:
Нужен сайт, аналогичный youdo.com — онлайн-платформа для поиска исполнителей бытовых и профессиональных услуг по всей территории Таджикистана. Интерфейс — на русском языке.

Цвета бренда:

  • Зелёный: #39af2b

  • Чёрный: #323f48

  • Белый: #ffffff

Основные функции:

  • Регистрация по номеру телефона (+992), SMS-подтверждение

  • Профили исполнителей и заказчиков (с фото, рейтингом, отзывами, портфолио)

  • Публикация задач, отклики от исполнителей

  • Встроенный чат (popup, WebSocket + резерв REST)

  • Поиск и фильтры (по категориям, городу, рейтингу)

  • Каталог исполнителей с карточками и кнопкой "предложить задание"

  • Отзывы и рейтинги

  • Личный кабинет

  • Админ-панель

Страницы:
Главная, задача, профиль, каталог, личный кабинет, админка

Дополнительно:
Можно использовать готовый шаблон и адаптировать под проект. В дальнейшем планируется разработка мобильного приложения (Android/iOS).

Создание сайтов
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