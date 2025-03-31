Необходима доработка сайта на WordPress с добавлением функционала для управления пользователями и документами. Включает создание полей для дат прекращения пользования, ограничение активации ссылок, улучшение работы со счетами и документами, а также создание отдельного приложения для хранения счетов с возможностью их экспорта. Подробные требования и функции будут предоставлены.
Скопировать сайт youdo.com с его функциями
Проект: Разработка платформы Usto24 (Таджикистан)
Описание:
Нужен сайт, аналогичный youdo.com — онлайн-платформа для поиска исполнителей бытовых и профессиональных услуг по всей территории Таджикистана. Интерфейс — на русском языке.
Цвета бренда:
Зелёный:
#39af2b
Чёрный:
#323f48
Белый:
#ffffff
Основные функции:
Регистрация по номеру телефона (+992), SMS-подтверждение
Профили исполнителей и заказчиков (с фото, рейтингом, отзывами, портфолио)
Публикация задач, отклики от исполнителей
Встроенный чат (popup, WebSocket + резерв REST)
Поиск и фильтры (по категориям, городу, рейтингу)
Каталог исполнителей с карточками и кнопкой "предложить задание"
Отзывы и рейтинги
Личный кабинет
Админ-панель
Страницы:
Главная, задача, профиль, каталог, личный кабинет, админка
Дополнительно:
Можно использовать готовый шаблон и адаптировать под проект. В дальнейшем планируется разработка мобильного приложения (Android/iOS).
Заявки фрилансеров
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