Требуется разработка модуля для OcStore 1.5.5.1.2 автоматическое добавление товаров со всеми параметрами, обновление остатков и цены через xml export с аккаунта Личном кабинете gifts.ru в разделе XML-выгрузки и фтп соединение с сайтов партнеров таких как ebazaar.ru , так же ...
Скопировать верстку с wixsite и реализовать новый портал
Здравствуйте.
Размещенный проект, это бюджетное задание, которое, мы планируем дать на пробу нескольким исполнителям, чтобы выбрать лучшего и пригласить в нашу международную команду.
Компания https://www.cardnonstop.com/ - разработчик Решений для поддержки программ лояльности розничных сетей, компания работает с 2009 года. Фронт - Подмосковье (Россия), Киев (Украина). Бэк. Украина, Россия, Белоруссия.
География реализованных проектов, - Россия, Черногория, Украина, Азербайджан.
Нам нужен php разработчик на web и фронт для сервиса и выше указанное задание можно считать тестовым.
Первый этап.
Необходимо скопировать верстку сайта с Wix. Все разделить на блоки. Код который генерирует WIx, мягко говоря, ужасен. Ссылку на текущий проект, мы готовы отправить профессионалу, способному ответить больше, чем "я умею выполнить такую работу", направим после получения "я готов выполнить все этапы" личным сообщением в Skype (giftnonstop) или озвучим по телефону.
Ваши пожелания?
Второй этап.
Удалить скрипты wix. Объем работы порядка 10-12 страниц. Провести валидацию сайта w3.
Третий.
- Тестирование QI десктопной и адаптивной версии сайта. Внесение корректировок.
- Установка и настройка новой СУК. Предполагаем WP. Оговариваем плагины и доп. функционал.
- Создание шаблонов для всех страниц.
- Перенос всей информации со старого сайта на новый. Контент предоставим.
Спасибо!
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