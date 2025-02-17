Необходимо реализовать подключение файла style.css в Wordpress через внешний файл вместо вывода стилей в коде. Файл должен быть минифицирован, а также включать параметр timestamp, который будет обновляться при изменении файла. Ожидается создание корректного кода для реализации данного функционала.
Скопировать закрытый код индикатора Trading View
Pine script. Tradingview.
Есть доступ к индикатору, код закрыт.
Нужно скопировать индикатор или достать код, через мой аккаунт есть возможность изучить индикатор.
Или определить как рассчитываются данные в индикаторе и написать новый скрипт. Есть описание и стратегия к индикатору.
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