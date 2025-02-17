Скопировать закрытый код индикатора Trading View

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт5 заявок90 просмотров

Pine script. Tradingview.

Есть доступ к индикатору, код закрыт.

Нужно скопировать индикатор или достать код, через мой аккаунт есть возможность изучить индикатор.

Или определить как рассчитываются данные в индикаторе и написать новый скрипт. Есть описание и стратегия к индикатору.

Написание скриптов
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