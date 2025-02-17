Pine script. Tradingview.

Есть доступ к индикатору, код закрыт.

Нужно скопировать индикатор или достать код, через мой аккаунт есть возможность изучить индикатор.

Или определить как рассчитываются линии в индикаторе и написать новый скрипт. Есть описание и стратегия к индикатору.