Скопировать закрытый код индикатора Tradingview

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки21 просмотр

Pine script. Tradingview. 

Есть доступ к индикатору, код закрыт.

Нужно скопировать индикатор или достать код, через мой аккаунт есть возможность изучить индикатор.

Или определить как рассчитываются линии в индикаторе и написать новый скрипт. Есть описание и стратегия к индикатору.

Написание скриптов
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guest_1741873834744
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