Скорость сайта. Ошибки на странице - TM

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Закрыт4 заявки186 просмотров

1) https://www.transfermilan.com/speed/page1.html

адаптировать страницу сайта что бы она проходила проверку PageSpeed Insights

Core Web Vitals Assessment - Passed

т.е. что бы все показатели были в зеленой зоне

- Largest Contentful Paint (LCP)

- Interaction to Next Paint (INP)

- Cumulative Layout Shift (CLS)

- First Contentful Paint (FCP)

- Time to First Byte (TTFB)

Предоставить детальную инструкцию какие именно изменения были выполнены на странице и как.

выделить строки кода котрые были изменены.

2) https://www.transfermilan.com/speed/page1.html

После загрузки страницы через несколько секнда вся страница исчезает на секунду и потом снова появляется.

Происходит мерцание страницы. При этом сама страница не перегружается.

Нужно найти в чем проблема в коде и устранить.

Предоставить детальную инструкцию какие именно изменения были выполнены на странице и как.

выделить строки кода котрые были изменены.

3)

В мобильной версии (при открытии сайта на мобильном).

После ввода города (на пример: Milan) в поле "Departure point:"

в ввыпадающем списке если клиентуть по слову "Milan" в поле заносится значение "EXPO 2015 MILAN, Italy".

т.е. идет смещение списка относительно поля выбора.

Нужно испраить это.

Предоставить детальную инструкцию какие именно изменения были выполнены на странице и как.

выделить строки кода котрые были изменены.

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на видео записаны проблемы на странице - задание 2, 3

Оптимизация кодаПоиск ошибокУстранение ошибок
3 месяца назад
dukeProphet2000
Михаил Киль 
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