Требуется разработка сайта с возможностью регистрации пользователей и заполнения анкет. Важно подключить CRM для управления заявками, а также систему уведомлений по email и WhatsApp. Предусмотреть мультиязычность и возможность обмена сообщениями между пользователями и администраторами. Ожидается сборка проекта из существующих сервисов и создание дизайна в Figma.
Скорость сайта. Ошибки на странице - TM
1) https://www.transfermilan.com/speed/page1.html
адаптировать страницу сайта что бы она проходила проверку PageSpeed Insights
Core Web Vitals Assessment - Passed
т.е. что бы все показатели были в зеленой зоне
- Largest Contentful Paint (LCP)
- Interaction to Next Paint (INP)
- Cumulative Layout Shift (CLS)
- First Contentful Paint (FCP)
- Time to First Byte (TTFB)
Предоставить детальную инструкцию какие именно изменения были выполнены на странице и как.
выделить строки кода котрые были изменены.
2) https://www.transfermilan.com/speed/page1.html
После загрузки страницы через несколько секнда вся страница исчезает на секунду и потом снова появляется.
Происходит мерцание страницы. При этом сама страница не перегружается.
Нужно найти в чем проблема в коде и устранить.
Предоставить детальную инструкцию какие именно изменения были выполнены на странице и как.
выделить строки кода котрые были изменены.
3)
В мобильной версии (при открытии сайта на мобильном).
После ввода города (на пример: Milan) в поле "Departure point:"
в ввыпадающем списке если клиентуть по слову "Milan" в поле заносится значение "EXPO 2015 MILAN, Italy".
т.е. идет смещение списка относительно поля выбора.
Нужно испраить это.
Предоставить детальную инструкцию какие именно изменения были выполнены на странице и как.
выделить строки кода котрые были изменены.
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на видео записаны проблемы на странице - задание 2, 3
Заявки фрилансеров
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