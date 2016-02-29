Кто работает с данными технологиями и имеет опыт. Оставьте ваши контакты я с Вами свяжусь. С Уважением, Владислав.
Скорректировать вывод iframe в модальном окне
Имеется ifame, выводится через js.
Текущий html-код шаблона:
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Подготовка просмотра. Подожите несколько секунд.
Текущий js-код:
function showprosmA(tour_name){ document.getElementById('modalopenprosm-' + tour_name).style.display = "block"; //здесь определение переменной bigX, скрываю за ненадобностью
$('#modalopenprosm-'+ tour_name + ' .repl_1').replaceWith (''); }Задача: исключить за ненадобностью в html-коде и в js-коде наличие .repl_1. Проблема: при самостоятельном удалении теряю src у текущего iframe. Необходимо сохранить вывод iframe в свое модальное окно также через js.Сроки - "здесь и сейчас". Оплата - по факту готовности и проверки корректности работы кода (Яденьги, карта сбера, R-вебмани).
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