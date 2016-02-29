Скорректировать вывод iframe в модальном окне

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки119 просмотров

Имеется ifame, выводится через js.

Текущий html-код шаблона:

Просмотр

Подготовка просмотра. Подожите несколько секунд.

Текущий js-код:

function showprosmA(tour_name){ document.getElementById('modalopenprosm-' + tour_name).style.display = "block";                  //здесь определение переменной bigX, скрываю за ненадобностью

$('#modalopenprosm-'+ tour_name + ' .repl_1').replaceWith (''); }Задача: исключить за ненадобностью в html-коде и в js-коде наличие .repl_1. Проблема: при самостоятельном удалении теряю src у текущего iframe. Необходимо сохранить вывод iframe в свое модальное окно также через js.Сроки - "здесь и сейчас". Оплата - по факту готовности и проверки корректности работы кода (Яденьги, карта сбера, R-вебмани).

HTMLJavaScript
9 лет назад
3dkvartal
48 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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