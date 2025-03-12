Скринер ликвидаций на фьючерсах и чат бот с оповещением

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок190 просмотров

Необходимо сделать скринер ликвидаций фьючерсов криптовалют на биржах Binance и Bybit используя API,и к нему чат бот в тг с оповещением

Интеграция APIСоздание чат-ботов
2 месяца назад
guest_1741772745476
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Игорь
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
13 часов назад
145 отзывов
2 месяца назад
ТОП-10
Веб-программирование
Максим
 
18 лет
6 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
7 отзывов
2 месяца назад
Алексей
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
4 дня назад
2 месяца назад
Адиль
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
2 месяца назад
Андрей
 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
7 часов назад
46 отзывов
2 месяца назад
ТОП-5
Веб-программирование
Евгений
 
38 лет
17 лет в сервисе
онлайн
558 отзывов(-1)
2 месяца назад
ТОП-5
Веб-программирование