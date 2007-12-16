Скрипик для учета кликов по ссылке

Есть страничка на которой будут размещены ссылки. Хочу знать сколько раз и по какой ссылке кликнули. В стате мне нужно только кол-во кликов, т.е. ипы и т.п. сохранять не надо. Каждые 24 часа стата должна начинать сначала, а старый лог с кол-вом кликов сохраняться. В качестве базы можно использовать текстовую базу.

На сайтах бесплатных скриптов есть полно готовых, можно взять и от туда.