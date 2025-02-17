Необходимо написать скрип(бота) который будет в автоматическом режиме управлять прямыми трансляциями Ютут.

А именно:

Отслеживание активности и длительности трансляции и при заданных параметрах заканчивать текущую трансляцию и начинать новую.(Пример: трансляция длиться 20 часов или более активность на трансляции меньше 5 человек.)

Скрипт должен иметь возможность одновременно управлять до 16 трансляциями на 1 канале. И возможность добавлять неограниченное количество каналов.