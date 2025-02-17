Скрипт(Админ панель) для управления прямыми трансляциями на Ютуб

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки14 просмотров

Необходимо написать скрип(бота) который будет в автоматическом режиме управлять прямыми трансляциями Ютут.
А именно:
Отслеживание активности и длительности трансляции и при заданных параметрах заканчивать текущую трансляцию и начинать новую.(Пример: трансляция длиться 20 часов или более активность на трансляции меньше 5 человек.)
Скрипт должен иметь возможность одновременно управлять до 16 трансляциями на 1 канале. И возможность добавлять неограниченное количество каналов.

Написание скриптов
3 месяца назад
Light12
Денис 
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