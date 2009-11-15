Скрипт автоматического отключения при нагрузкe

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки147 просмотров
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Нужно разработать скрипт (модуль), который будет блокировать пользователей сервера на 30 минут при превышении нагрузки более 10% с уведомлением на почту этому пользователю о нагрузке, чем эта нагрузка вызвана и срок отключения.

CentOS, Directadmin.

14 лет назад
XLhost
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад