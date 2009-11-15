Скрипт автоматического отключения при нагрузкe

Нужно разработать скрипт (модуль), который будет блокировать пользователей сервера на 30 минут при превышении нагрузки более 10% с уведомлением на почту этому пользователю о нагрузке, чем эта нагрузка вызвана и срок отключения.

CentOS, Directadmin.