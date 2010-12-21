Необходимо знание: php, mysql, java, smarty, ajax. Требуется небольшая доработка уже готового решения.
Скрипт автоматического выделения ключевых слов.
Здравствуйте.
Очень нужен скрипт для выделения ключевых слов на движке dle 8.3 Сегодня весь день сидел искал его в нете но не нашел (в принципе думаю он уже есть).
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