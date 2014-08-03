Скрипт авторизации и закачки файла на CURL

Необходимо:

авторизоваться на музыкальном сайте посредством CURL и закачать 5 музыкальных файлов, будучи авторизованным.

Обязательно при закачке проверять, закачались ли файлы полностью (по полю, который отдается в заголовке Content-Length)

в личку брошу сайт, логин, пароль и пути к закачиваемым файлам.

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