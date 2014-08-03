Скрипт авторизации и закачки файла на CURL

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки143 просмотра

Необходимо:

авторизоваться на музыкальном сайте посредством CURL и закачать 5 музыкальных файлов, будучи авторизованным.

Обязательно при закачке проверять, закачались ли файлы полностью (по полю, который отдается в заголовке Content-Length)

в личку брошу сайт, логин, пароль и пути к закачиваемым файлам.

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11 лет назад
bizal
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
онлайн
11 лет назад
$8
1 день
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PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
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11 лет назад
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