Скрипт для анализа действий посетителя сайта

Требуется создать скрипт для записи и анализа действий посетителей сайта, аналогичный коду любой системы интернет-статистики. Основное отличие - интересует визуализация(!) действий посетителя, таких как:

движения мыши и клики;

переходы по страницам и переключения между окнами;

нажатия клавиш и заполнение форм.

Просмотр записанных посещений должен быть также доступен в форме отчётов. Работа скрипта не должна существенно увеличивать время загрузки страницы.

Данные должны храниться на этом же или внешнем сервере.

Существующие сервисы (типа вебвизора) - не предлагать.

Называйте примерные цены и сроки.