Скрипт для автоматической проверки фактов

Техническое задание на разработку скрипта для автоматической проверки фактов (Fact-Checking)

Общие положения

Название проекта : Скрипт автоматической проверки фактов (Fact-Checking) с использованием локальных и онлайн-источников.

Цель проекта : Создать скрипт, который извлекает утверждения из пользовательского текста, проверяет их достоверность с использованием интернет-источников и загруженных локальных файлов.

Базовый функционал: Опирается на функционал скрипта Libr-AI/OpenFactVerification с доработками.

Основные задачи

1. Добавление поддержки локальных источников:

· Возможность загружать локальные файлы (например, .pdf, .docx, .txt .ppt) в систему.

· Индексирование содержимого локальных файлов для проверки утверждений.

· Хранение и управление загруженными документами.

2. Проверка утверждений:

· Извлечение утверждений из пользовательского текста (клеймов).

· Проверка утверждений на валидность:

· Поиск информации в интернете (включая использование Google Search API для анализа результатов, Answer Box).

· Сравнение с локальными файлами.

3. Интеграция технологий:

· Использовать LlamaIndex и LlamaParse для загрузки, обработки и индексирования локальных документов.

· Реализовать хранение данных через Pinecone для эффективного управления чанками и быстрого доступа.

4. Реализация интерфейса (Опирается на функционал скрипта Libr-AI/OpenFactVerification):

· Нужно добавить пользовательский интерфейс (по возможности на Django), который позволяет дополнительно к тому, что уже реализовано в скрипте Libr-AI/OpenFactVerification:

· Загружать локальные файлы в базу знаний и удалять их.

· Создавать и удалять папки из групп файлов по разным базам знаний.

· Просматривать результаты проверки клеймов с указанием источника из базы знаний.

· Включать / выключать направление проверки (только по источникам в интернете, только по локальной базе знаний, по обоим путям).

Технические требования

1. Основной стек технологий:

· Язык программирования: Python.

· Фреймворк: Django.

· Библиотеки и инструменты:

· LlamaIndex и LlamaParse для индексирования документов.

· Pinecone для хранения и поиска по чанкам.

· Google Search API для получения данных из интернета.

· PyPDF2, python-docx python-pptx для работы с файлами.

2. Форматы загружаемых файлов:

· Текстовые файлы: .txt, .csv.

· Документы: .pdf, .docx .pptx

· Возможность масштабирования для работы с другими форматами.

Порядок разработки

1. Этап 1: Исследование и проектирование

· Ознакомление и установка скрипта локально у вас [Libr-AI/OpenFactVerification]. (API openAI мы предоставим)

2. Этап 2: Реализация базового функционала

· Интеграция LlamaIndex и LlamaParse для работы с локальными файлами.

· Настройка Pinecone для хранения чанков и быстрого поиска (у нас есть API).

3. Этап 4: Разработка интерфейса

· Пользовательский интерфейс (на Django - загрузка файлов и распределение по папкам, добавление и удаление файлов и папок).

4. Этап 5: Тестирование

Критерии завершенности

1. Скрипт корректно извлекает утверждения из текста и проверяет их достоверность

1. по интернет-источникам

2. по локальным файлам.

3. по интернет-источникам и локальным файлам.

2. Интерфейс удобен для загрузки файлов и анализа результатов.

3. Система стабильно работает.