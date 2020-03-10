Скрипт для чатбота, для поиска и вывод данных из Google Sheet

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки230 просмотров
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Нужент скрипт, который обработает переменную выданную ботом, по ней найдет в таблице данные и выдаст их пользователю.

Пример:

От пользователя - Херсон

Бот ищет в таблице информацию по Херсон и выдает:

В городе Херсон:

В 2017 году было выделено .... грн., израсходовано ... грн., остаток ...грн.. 

В 2018...

В 2019...

В 2020...

Бот создан на сервисе botmother. Работает в Вайбере, Телеграм, ФБ Мессенджер.

Предполагаем, что скрипт будет размещен на гуглскрипт. 

4 года назад
guest_1576143595407
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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