Скрипт для пересылки сообщений из Discord в Telegram

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки36 просмотров

Необходимо создать два скрипта для пересылки сообщений из Discord в Telegram, из Telegram в Telegram (желательно на Python)

Техническое задание:

  • Программа должна под видом пользователя пересылать сообщения из выбранной комнаты на сервере в Discord в бота Telegram, также из выбранного чата Telegram в ветку Telegram.

  • Должна быть возможность выбирать несколько комнат в Discord и исключать их.

  • Сообщения должны приходить с медиа файлами, если они присутствуют.

  • Сообщения должны приходить ответом, если в Discord/Telegram одно сообщение пишут в ответ на другое.

  • Задержка на текстовые сообщения должна быть не более 0.2-0.3 секунд, на сообщения с медиа, как получится, желательно самая минимальная.

PythonНаписание скриптов
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