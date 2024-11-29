Требуется разработка прикладного ПО для обнаружения скрытой информации в изображениях и аудио. Программа должна быть написана на C# или Python и включать алгоритмы стегоанализа. Важно, чтобы ПО было модульным и имело простой пользовательский интерфейс, исключая командную строку. Сроки и детали алгоритмов обсуждаются отдельно.