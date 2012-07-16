Скрипт для получения данных с другого сайта

запускаеться новый проект и люди будут голосовать за любимых артистов (это условно). Эти голоса будет принимать контент провайдер и соответственно мне тоже необходимо поставить эти данные на свой сайт так как проголосавшие люди должны увидеть в режиме онлайна сколько людей проголосовали.

На фотке это сайт контен провайдера.

Кто может это сделать???