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Скрипт для публикации фото из tumblr в паблик ВК
Нужен скрипт, который будет автоматически публиковать картинки из нужного блога tumblr в паблик ВКонтакте.
Суть работы следующая. В настройках скрипта прописываю паблик, блог и прочие вещи. При первом запуске скрипт выкачивает, допустим, 300 картинок из блога tumblr и публикует их в паблик ВК. При следующем запуске скрипт проверяет обновления в блоге tumblr, если они есть – публикует их в паблик. Если новых картинок нет, то и публикаций нет. Вроде всё понятно. :)
Скрипт желательно написать на php, чтобы загрузил его на хостинг и просто поставил на работу по крону.
Также нужно, чтобы скрипт делал небольшой отчёт после каждого запуска. Просто страница и там списком идёт дата запуска, сколько публикаций было сделано при запуске, ссылки на публикации и другая полезная информация. Нужно это, чтобы хотя бы какой то лог был.
Нужна, примерно, такая работа. Разместил скрипт по адресу site.ru/script/. Запуск его идёт по адресу site.ru/script/run.php. А отчёт генерировался примерно так: site.ru/script/log.html.
Выбранный исполнитель
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