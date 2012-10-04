Скрипт для публикации фото из tumblr в паблик ВК

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка78 просмотров

Нужен скрипт, который будет автоматически публиковать картинки из нужного блога tumblr в паблик ВКонтакте.

Суть работы следующая. В настройках скрипта прописываю паблик, блог и прочие вещи. При первом запуске скрипт выкачивает, допустим, 300 картинок из блога tumblr и публикует их в паблик ВК. При следующем запуске скрипт проверяет обновления в блоге tumblr, если они есть – публикует их в паблик. Если новых картинок нет, то и публикаций нет. Вроде всё понятно. :)

Скрипт желательно написать на php, чтобы загрузил его на хостинг и просто поставил на работу по крону.

Также нужно, чтобы скрипт делал небольшой отчёт после каждого запуска. Просто страница и там списком идёт дата запуска, сколько публикаций было сделано при запуске, ссылки на публикации и другая полезная информация. Нужно это, чтобы хотя бы какой то лог был.

Нужна, примерно, такая работа. Разместил скрипт по адресу site.ru/script/. Запуск его идёт по адресу site.ru/script/run.php. А отчёт генерировался примерно так: site.ru/script/log.html.

PHP
13 лет назад
Banochkin_del
Удалено 
31 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$60
2 дня
Всё сделал быстро и в лучшем виде.
Всё прошло отлично, жду новых проектов

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smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад