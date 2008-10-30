Скрипт для закачки фотографий со сторонних сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок192 просмотра

Требуется создать скрипт для закачки фотографий музыкальных альбомов с любого стороннего ресурса (allmusic, amazon, yahoo, cddb или любой другой).

Есть excel-файл (10тыс.) с наименованиями исполнителей, альбомов и внутренним номером артикула.

Скрипт должен выполнять поиск картинки по названию исполнителя и альбома и сохранять ее под номером артикула.

Оплата по договоренности. Срок - 2недели.

17 лет назад
xanadoo
Антон 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 отзывов

Выбранный исполнитель

Demiurh
Тут 
88 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
50 отзывов(-3)
17 лет назад
$50
3 дня
Сделал быстро и качественно!!!

Заявки фрилансеров

Demiurh
Тут 
88 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
50 отзывов(-3)
17 лет назад