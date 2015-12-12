Скрипт формы заказа пластиковых окон

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок199 просмотров

Здравствуйте!

Требуется скрипт формы заказа пластиковых окон.

Аналог - http://www.dves.ru/plastikovie_okna_calculator.html

Отправка заявок производится на адрес, заданный в конфиг. файле.

Полное ТЗ во вложенном файле.

10 лет назад
Alexey-Dolgih
Алексей 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$50
3 дня
Все сделано на высоком уровне. Работой очень доволен. Рекомендую для сотрудничества.
Доволен сотрудничеством, понятное задание, оплата вовремя, спасибо.

Заявки фрилансеров

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад