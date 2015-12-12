Нужен парсер (php?) и спарсить несколько категорий realty.dmir.РУ Однозначно есть защита, нужно предусмотреть прокси. Забрать данные(характеристики) раздельно каждое поле с подстановкой нужных значений при укладке, картинки, координаты с яндекс карт. Загрузка в ...
Скрипт формы заказа пластиковых окон
Здравствуйте!
Требуется скрипт формы заказа пластиковых окон.
Аналог - http://www.dves.ru/plastikovie_okna_calculator.html
Отправка заявок производится на адрес, заданный в конфиг. файле.
Полное ТЗ во вложенном файле.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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