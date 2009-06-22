Скрипт фотогалереи с перезагрузкой страницы

Нужно написать или найти скрипт фотогалереи как в Яндекс-картинках:

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=34&ed=1&text=%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE&spsite=004-385170&img_url=www.phototag.ru%2Fshow%2F12243_233899%2Fm2&rpt=simage

Формат: сверху одно большое изображение, снизу полоса с превьюшками. Важно, чтобы при перезагрузке страницы превьюшки не съезжали в начало, а оставались на той превью, на которую ткнул пользователь.

Есть много стандартных решений на jquery и тп, но я нашла только без перезагрузки. А это не годится :( так как вредно для раскрутки.