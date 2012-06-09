Скрипт (или приложение) почтовой рассылки клиентам

Здравствуйте.

Нашему проекту требуется разработать скрипт (полноценное решение) для осуществления рассылки по базе клиентов (не спам - клиенты наши, рассылка персонализирована).

База порядка 100К контактов (ежедневно добавляются новые), рассылка предполагается 2-3 раза в неделю, требуется рассылка по всем / частичная.

Результатом работы должно быть полноценное решение (сам скрипт + панель администрирования + система отчетности по каждой рассылке + установка и настройка на существующих серверах), при помощи которго, наш администратор (без специальных навыков) сможет управлять рассылками.

Жду ваших предложений, все вопросы сможем обсудить в ЛС.