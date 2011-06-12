Скрипт мониторинга досок и уведомления

Нужен скрипт способный парсить полсотни досок и форумов на которых размещаются объявления о тендерах (типа weblancer)

По сути нужно сделать клон alllance.com

Что должен уметь:

- парсить заданные сайты на разных движках

- выводить в ленту в реальном времени без перезагрузки страниц

- делать биби при добавлении новой записи

Желательно (но не обязательно) сделать его на php

Скрипт предназначен для некоммерческого использования, по этому особых рюшек и бантиков не требуется, но и денег много не дам :)

Хотелось бы определиться с исполнителем до среды и к началу следующей недели получить его в установленном и настроенном виде.