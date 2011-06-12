Скрипт мониторинга досок и уведомления

Требуется человек который разбирается в жквери, php и яндекс карт, чтоб прикрутить новую капчу на скрипт jboard исправить конфликт ява скриптов и ошибки в карте. 2ноль53172один4
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен скрипт способный парсить полсотни досок и форумов на которых размещаются объявления о тендерах (типа weblancer)
По сути нужно сделать клон alllance.com
Что должен уметь:
- парсить заданные сайты на разных движках
- выводить в ленту в реальном времени без перезагрузки страниц
- делать биби при добавлении новой записи
Желательно (но не обязательно) сделать его на php
Скрипт предназначен для некоммерческого использования, по этому особых рюшек и бантиков не требуется, но и денег много не дам :)
Хотелось бы определиться с исполнителем до среды и к началу следующей недели получить его в установленном и настроенном виде.
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