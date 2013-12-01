Скрипт не подтягивает шрифты в IE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки125 просмотров

Есть скрипт, который выводит текст корпоративным шрифтом. В Explorer тексты отображаются стандартными шрифтами

Надо починить.

11 лет назад
adeld
46 лет
17 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

tryretry
Уфимцев 
41 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Работы выполнена быстро. Не конфликтен.
Всё отлично!

Заявки фрилансеров

tryretry
Уфимцев 
41 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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