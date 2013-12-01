Требуется модуль календарь событии для CMS SANTAFOX ссылка http://www.santafox.ru/ в админке возможность добавлять и удалять события по датам, для пользователя показ календаря на месяц, цифра с имещимся событием должна иметь другой цвет, ...
Скрипт не подтягивает шрифты в IE
Есть скрипт, который выводит текст корпоративным шрифтом. В Explorer тексты отображаются стандартными шрифтами
Надо починить.
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