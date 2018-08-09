1. Подбори наполнение сайта соответствующим графическим контентом (которое будет соответствовать тематике и корректно отображаться в формате 4К) 2.Наполнение сайта текстовым контентом (копирайтинг) в т.ч. продающие тексты в описание коттеджных поселков 3.Добавление ...
Скрипт оплаты QIWI и подключение его на сайт
1. Скрипт приема оплаты киви.
Функционал.
1) Создание окна оплаты Киви в новой вкладке по данным указанным в форме на сайте(Сумма платежа, Номер кошелька) и коментарий к платежу (Сгенерированый)
Используется на liavel
Пример https://imgur.com/aYQEkai
Немного информации по скрипту http://zismo.biz/topic/889638-skript-avtorizatcii-na-kivi/
2) Создание транзакции в бд(сама бд уже есть)
3)Проверять пришедшие платежи Киви по крону и изменять их статус с 0 на 1
4) Интегрировать на сайт как еще один способ оплаты (уже есть КивиКасса, Freekassa)
Работа через безопасную сделку, сроки 5 дней
Все остальные необходимые данные Qiwi, пароль, структура БД буду согласовываться непосредственно с выбранным исполнителем.
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