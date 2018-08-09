Скрипт оплаты QIWI и подключение его на сайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки168 просмотров

1. Скрипт приема оплаты киви.

Функционал.

1) Создание окна оплаты Киви в новой вкладке по данным указанным в форме на сайте(Сумма платежа, Номер кошелька) и коментарий к платежу (Сгенерированый) 

Используется на liavel

Пример https://imgur.com/aYQEkai

Немного информации по скрипту http://zismo.biz/topic/889638-skript-avtorizatcii-na-kivi/

2) Создание транзакции в бд(сама бд уже есть) 

3)Проверять пришедшие платежи Киви по крону и изменять их статус с 0 на 1

4) Интегрировать на сайт как еще один способ оплаты (уже есть КивиКасса, Freekassa)

Работа через безопасную сделку, сроки 5 дней

Все остальные необходимые данные Qiwi, пароль, структура БД буду согласовываться непосредственно с выбранным исполнителем.

7 лет назад
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Антон 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

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