Скрипт отправки смс с подменой номера через шлюз

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Закрыт6 заявок234 просмотра

Нужно написать скрипт отправки смс с подменой номера отправителя на php . Нужно это сделать через смс шлюз и вставить в тело страницы...

Обязательно наличие операторов - МТС, МЕГАФОН (все регионы) и др.

Остальные подробности в приват.

Шлюз любой... главное что ты зона покрытия была большая...

PHP
16 лет назад
TechGid
32 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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