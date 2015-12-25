Скрипт отправки заказа на почту и в csv файл

На сайте http://goo.gl/yt9F5O есть формы, но нет скрипта обработки. нужно сделать рабочими все формы связи\заказа.

1. данные из форм должны отправляться на mail

2. Данные из форм должны записываться в один csv файл методом добавления в него строк с разбивкой данных по столбцам. Добавить столбец с датой и временем отправки формы.

3. после отправки формы посетителю вместо полей формы показывается текст "Ваша заявка отправлена" в самом этом всплывающем окошке где была форма.

4. на все формы добавить js валидацию по наличию заполненности полей

сделать нужно сегодня. архив с html файлами сайта пришлю, в замен хочу получить архив с html файлами и скриптом.