Скрипт по большому теннису

Требуется программист в команду со следующими знаниями: Php, html, ajax, js ООП Требования: Опыт Работа в команде Быть на связи Задачи: Написание парсеров Обслуживание самописных CRM (на php) Написание дополнительных скрипов (модулей) Обслуживание 10-ти сайтов (написание для них скриптов, поддержка работоспособност) Написание скриптов для новых ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется специалист, который сможет соединить html веб-формы(примерные есть) превратить в php скрипт для счета по большому теннису с небольшой админкой.
Очень желательно понимание счета в большом теннисе.
Срок 2 дня.
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