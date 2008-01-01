Скрипт поиска по определенным сайтам

Необходимо написать скрипт, который будет по запросу с нашего сайта проводить поиск по сайтам туристических операторов, и выводить результаты с использованием ajax, желательно использование промежуточной БД для хранение результатов. время поиска в пределах одной минуты.

саиты по которым необходим поиск:

1 http://karyatour.com.ua/

2 http://anextour.com.ua

3 http://www.teztour.com

4 http://www.turtess.com.ua

5 http://pegast.com.ua

6 http://liktour.com.ua

7 http://www.idriska-tour.com/

8 http://www.slobodatour.com.ua/

9 http://www.coraltravel.com.ua/