Скрипт показа ссылки по времени суток

Здравствуйте. Необходимо сделать скрипт, который будет показывать ссылку на странице указанное количество раз в час. Также в нём должна быть настройка показа ссылки по времени суток: должно быть 24 настройки (по количеству часов в сутках) То есть каждый час будет разное количество показов ссылки. Причем интервал между этими показами должен быть рандомным.