Скрипт просмотра дохода площадки на сапе

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки170 просмотров

Нужен скрипт для просмотра дохода площадки на сапе.

Необходимая функциональность:

Быстрый просмотр данных доходности площадки которая находится в аккаунте на сапы.

Начало работы скрипта:

-Просто белая страничка с полем для ввода и кнопкой просмотр.

-Допустим я захожу ввожу название сайта aaa.ru, если сайт найден скрипт выводит статистику доходности этого сайта на сапе по месяцам, прям можно выводить все данные точно так же как на сапе страничка статистика. Если такого сайта нет в системе написать - площадка не найдена.

Настройки скрипта:

Погин

Пароль

,в системе сапе

оплата в wmz

цена/сроки

17 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

AlexBlackAngel
Алексей 
40 лет
19 лет в сервисе
Была
12 дней назад
17 лет назад
$10
1 день
Отлично справился с поставленной задачей, плюс сделал итог по каждому месяцу. Рекомендую!
Хороший заказчик. Всё прошло, как договаривались, оплата без задержек.

Заявки фрилансеров

AlexBlackAngel
Алексей 
40 лет
19 лет в сервисе
Была
12 дней назад
17 лет назад