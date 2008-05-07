Скрипт просмотра дохода площадки на сапе

Нужен скрипт для просмотра дохода площадки на сапе.

Необходимая функциональность:

Быстрый просмотр данных доходности площадки которая находится в аккаунте на сапы.

Начало работы скрипта:

-Просто белая страничка с полем для ввода и кнопкой просмотр.

-Допустим я захожу ввожу название сайта aaa.ru, если сайт найден скрипт выводит статистику доходности этого сайта на сапе по месяцам, прям можно выводить все данные точно так же как на сапе страничка статистика. Если такого сайта нет в системе написать - площадка не найдена.

Настройки скрипта:

Погин

Пароль

,в системе сапе

оплата в wmz

цена/сроки