Скрипт проверки работоспособности ссылок.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки192 просмотра

По техзаданию необходимо написать скрипт проверки работоспособности ссылок под Яндекс.

Желательно найти человека, который уже имеет наработки в данном вопросе.

контакт: icq 66901477

сроки: до 2 июня.

Оплата: вебманями по факту выполнения. Если у исполнителя, есть аккаунт на forum.searchengines.ru с нормальными отзывами, возможна предоплата.

17 лет назад
Accountant_rus
Солдаткин 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Aptem
Артем 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$250
Хороший заказчик, было приятно сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Aptem
Артем 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

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