Скрипт, создающий таблицу с информацией с сайта

$50
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки143 просмотра
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Необходимо создать скрипт, который выкачивал бы товары с картинками и описаниями с сайта marketus.ru и заносил все данные в таблицу Excel (как во вложении). Изображения товаров надо выкачивать в отдельную папку, а в файл заносить только названия файлов. При этом, названия изображений надо менять по определенному методу. В поле артикл указывается также название картинки, только без расширения.

Описание скачивается просто в виде текста (без тегов). Названия категорий и подкатегорий заносятся в таблице в определенные поля. Цены менять по определенной формуле, в зависимости от величины (эта функция не обязательная, т.к. формула под эксель уже есть).

Необходимо скрипт сделать как можно скорее. В идеале - сегодня-завтра.

Заранее всем спасибо, рассмотрю все варианты.

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15 лет назад
ibles
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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