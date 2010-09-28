Скрипт сводной информации по сайтам

Нужен рейтинг на сайт, как на примере: Каталог мебельных сайтов Украины http://www.teplostyle.com.ua/top/ Еще пример: http://furniture.biz.ua/top/ (http://www.aardvarktopsitesphp.com/) Дополнительные возможности и "фишки" приветствуются и поощряются. Сконфигурировать, настроить, установить. Вписать в цвет и дизайн сайта www.effectstyle.com.ua Основная цель - прямые ссылки на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется ПО для для проверки сводной информации по сайту
использование AJAX
данные должны получаться через API интерфейсы
-количество страниц на сайте
- страниц в индексе яндекса
- страниц в индексе гугла
- тИЦ
- PR
- беки по Яндекс.Вебмастер
- окончание регистрации домена
- наличие в ЯК, Дмоз
Полное ТЗ при выборе исполнителя или после предварительной беседы, но основные моменты освещены.
Предпочтение исполнителю из СПб Москва
Предложения без предварительного ценника игнорируются.
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