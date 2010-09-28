Скрипт сводной информации по сайтам

$100
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки192 просмотра
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Требуется ПО для для проверки сводной информации по сайту

использование AJAX

данные должны получаться через API интерфейсы

-количество страниц на сайте

- страниц в индексе яндекса

- страниц в индексе гугла

- тИЦ

- PR

- беки по Яндекс.Вебмастер

- окончание регистрации домена

- наличие в ЯК, Дмоз

Полное ТЗ при выборе исполнителя или после предварительной беседы, но основные моменты освещены.

Предпочтение исполнителю из СПб Москва

Предложения без предварительного ценника игнорируются.

13 лет назад
naneiro
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва(-1)
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