Есть движок http://affiliator-software.ru/index.html SMS партнерки, Есть сверстанный дизайн партнерки. Задача натянуть верстку на админку, дописать/переписать существующий функционал. Могу заверить, что работа не очень сложная, частично выполненая, так что вам будет ...
Скрипт "вытягивания" динамических ссылок с сайтов
Есть онлайн-кинотеатр. Также есть различные видео-хостинги на которых хранятся видео. Основная проблема в том, что ссылки на видео-хостингах динамические и постоянно меняются.
Необходимо написать скрипт, который бы мог мог получать динамическую ссылку с нужного видеохостинга и воспроизводить видео в собственном плеере онлайн-кинотеатра.
Примеры таких видео-хостингов:
и т.д.
Просьба браться за задание только если четко представляете как это можно сделать или если есть опыт в создании подобного!
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