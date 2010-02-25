Скрипт "вытягивания" динамических ссылок с сайтов

Есть онлайн-кинотеатр. Также есть различные видео-хостинги на которых хранятся видео. Основная проблема в том, что ссылки на видео-хостингах динамические и постоянно меняются.

Необходимо написать скрипт, который бы мог мог получать динамическую ссылку с нужного видеохостинга и воспроизводить видео в собственном плеере онлайн-кинотеатра.

Примеры таких видео-хостингов:

mail.ru

intv.ru

vkadre.ru

myspace.com

и т.д.

Просьба браться за задание только если четко представляете как это можно сделать или если есть опыт в создании подобного!